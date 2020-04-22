События

09:12 22.04.2020

Иран успешно запустил первый военный спутник

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Иран успешно запустил первый военный спутник

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в среду проинформировал на своем сайте об успешном запуске первого военного спутника.

Спутник под названием "Нур" (с перс. "свет") выведен на расчетную орбиту с использованием двухступенчатой ракеты-носителя на высоту 425 км над поверхностью Земли. Запуск состоялся с полигона, расположенного в пустыне Дашт-е Кавир.

Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что официального независимого подтверждения запуска пока нет.

Ранее сообщалось о нескольких неудачных попытках запусков спутников в Иране.

Теги: #спутник #иран
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Интерфакс-Украина
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