В Ровенской области за сутки зафиксировано 12 новых случаев COVID-19

В Ровенской области по состоянию на вечер 21 апреля подтверждено 12 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль на странице в Фейсбуке.

По словам главы ОГА, коронавирус выявлен у 4жителей из г. Ровно, 3 - из Здолбуновского района, - 2 из Радивиловского района, 1 - из пгт Млинов; 2 из Березновского района. Возраст больных от 18 до 73 лет.

"Таким образом, в Ровенской зарегистрировано 353 случая заболевания COVID-19. Из них 11 летальных и 23 выздоровевших. Сегодня из Ровенской городской больницы выписали еще 2-х пациентов, у которых ПЦР-методом подтвердили отсутствие коронавируса", - написал Коваль.

Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 80 образцов.