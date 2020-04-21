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20:51 21.04.2020

В Ровенской области за сутки зафиксировано 12 новых случаев COVID-19

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В Ровенской области за сутки зафиксировано 12 новых случаев COVID-19

В Ровенской области по состоянию на вечер 21 апреля подтверждено 12 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль на странице в Фейсбуке.

По словам главы ОГА, коронавирус выявлен у 4жителей из г. Ровно, 3 - из Здолбуновского района, - 2 из Радивиловского района, 1 - из пгт Млинов; 2 из Березновского района. Возраст больных от 18 до 73 лет.

"Таким образом, в Ровенской зарегистрировано 353 случая заболевания COVID-19. Из них 11 летальных и 23 выздоровевших. Сегодня из Ровенской городской больницы выписали еще 2-х пациентов, у которых ПЦР-методом подтвердили отсутствие коронавируса", - написал Коваль.

Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 80 образцов.

Теги: #коронавирус #ровенская_область
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