События

14:14 21.04.2020

Сотрудники музеев против открытия до конца карантина – обращение Ройтбурда к Степанову

2 мин читать

Сотрудники украинских музеев выступают против начала работы до отмены введенных ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной болезни Covid-19 в стране.

Об этом говорится в обращении к министру здравоохранения Украины Максиму Степанову, которое опубликовал на своей странице в Facebook директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

"Введение карантина стало ударом для музеев. Но их открытие до конца карантина может стать еще большим ударом. В каждом зале музея должны находиться смотрители. Все они пожилые люди, как правило, живущие в отдаленных районах городов. Сейчас они на самоизоляции. Если запускать музеи, особенно в больших городах, то это повлечет расходы на транспорт для смотрителей, превышающие не только их зарплаты, но и то, что музей могли бы заработать в условиях ограниченной посещаемости и невозможности проведения лекций, экскурсий, детских программ и других массовых мероприятий. Кроме того, не хотелось бы ставить под удар их здоровье", - говорится в обращении.

Ройтбурд отметил, что для небольших музеев в небольших городах этой проблемы, возможно, не существует. "Но в Киеве, в Одессе, Львове, Днепре музеи к этому не готовы. Я говорил с коллегами из этих городов и наши позиции полностью совпали", - написал он.

"Музейное сообщество просит вас пересмотреть решение об открытии музеев. Думаю, разумнее было оставить его на усмотрение музеев. Возможно, некоторые музеи могли бы открыться в ограниченном режиме. В любом случае, это должен решать каждый конкретный музей самостоятельно. В целом по стране сегодня открывать музеи нельзя", - говорится в обращении.

Как сообщалось, Степанов утром в воскресенье сообщил, что Министерство здравоохранения Украины вынесет на ближайшее заседание Кабинета министров вопрос о продлении карантина до 12 мая со смягчением. "Это могут быть, например, прогулки по паркам, но эти прогулки должны быть четко регламентированы относительно количества человек и средств индивидуальной защиты, и в этом постановлении будут выставлены очень четкие критерии", - сказал он.

Степанов также сообщил, что Минздрав предложит "открыть для посетителей музеи, библиотеки, но также с четким соблюдением карантинных ограничений относительно дистанций, СИЗ и термоскрининга на входе".

Теги: #карантин #музеи #одесса #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:38 21.04.2020
На совещании у Зеленского рассматривали разные возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики

На совещании у Зеленского рассматривали разные возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики

14:35 21.04.2020
Доказательств искусственного происхождения коронавируса пока нет - ВОЗ

Доказательств искусственного происхождения коронавируса пока нет - ВОЗ

14:22 21.04.2020
Продление запрета работы продовольственных рынков в Украине может привести к росту безработицы - мнение

Продление запрета работы продовольственных рынков в Украине может привести к росту безработицы - мнение

14:12 21.04.2020
До пандемии 135 млн человек в мире испытывали проблемы с питанием, COVID-19 лишь усугубит ситуацию - доклад ООН

До пандемии 135 млн человек в мире испытывали проблемы с питанием, COVID-19 лишь усугубит ситуацию - доклад ООН

13:29 21.04.2020
Депутат Гончаренко: в Подольске Одесской области вспышка коронавируса, введены силы Нацгвардии

Депутат Гончаренко: в Подольске Одесской области вспышка коронавируса, введены силы Нацгвардии

12:53 21.04.2020
В Украине на время карантина минимальная помощь по безработице составит 1 тыс. грн – Госслужба занятости

В Украине на время карантина минимальная помощь по безработице составит 1 тыс. грн – Госслужба занятости

12:52 21.04.2020
Киевские врачи, работающие с больными Covid-19, получили за март зарплату в размере не мене 30 тыс грн - Кличко

Киевские врачи, работающие с больными Covid-19, получили за март зарплату в размере не мене 30 тыс грн - Кличко

12:48 21.04.2020
Французский мальчик с коронавирусом не заразил ни одного из 170 человек, с которыми контактировал - газета

Французский мальчик с коронавирусом не заразил ни одного из 170 человек, с которыми контактировал - газета

12:39 21.04.2020
Карантинные меры в Киеве будут ослаблены после прохождения пика заболеваемости Covid-19, который ожидается через неделю-две - Кличко

Карантинные меры в Киеве будут ослаблены после прохождения пика заболеваемости Covid-19, который ожидается через неделю-две - Кличко

12:37 21.04.2020
Кличко анонсировал открытие виртуального детского сада в четверг

Кличко анонсировал открытие виртуального детского сада в четверг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На совещании у Зеленского рассматривали разные возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики

Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне - МВД

Депутат Гончаренко: в Подольске Одесской области вспышка коронавируса, введены силы Нацгвардии

Украинские полярники прибыли на станцию «Академик Вернадский»

Ситуация с пожарами в зоне ЧАЭС и Житомирской области нормализуется, показатели загрязнения воздуха в столице в норме

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне - МВД

Украинские полярники прибыли на станцию «Академик Вернадский»

Ситуация с пожарами в зоне ЧАЭС и Житомирской области нормализуется, показатели загрязнения воздуха в столице в норме

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 42 новых случая заболевания COVID-19 , из них 4 медика - Кличко

Кличко отстранил Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования и назначил и.о. первого заместителя главы КГГА Мондриевского

Конте на этой неделе представит план постепенного выхода Италии из карантина

Экс-директор ГБР Труба сообщил о готовящемся ему подозрении

Немчинов: Сейчас бюджет секретариата Кабмина - это бюджет выживания

Всеукраинской переписи населения в 2021г, скорее всего, не будет - Немчинов

У 5 украинских пограничников диагностирован Covid-19 – Госпогранслужба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА