В Житомирской области сохраняется один не локализированный очаг горения - ГСЧС

По состоянию на 8:00 вторника, 21 апреля, силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают тушение возгораний в Житомирской области, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ" Житомирской области, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины", - указывается в сообщении в Facebook.

В Словечанском лесном хозяйстве по состоянию на утро 21 апреля пожар лесной подстилки локазирован. Остается один не локализированный очаг горения на территории ГП "Овручское СЛГ" Выступовицкого лесничества, неподалеку от сел Желудевка и Журба.

"На других участках продолжаются работы по тушению пожаров внутри локализованных участков", - сообщают спасатели.

К тушению привлечены 1069 человек и 155 единиц техники, из них от ГСЧС 176 человек личного состава и 41 единица техники.