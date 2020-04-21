События

10:23 21.04.2020

В Житомирской области сохраняется один не локализированный очаг горения - ГСЧС

1 мин читать
В Житомирской области сохраняется один не локализированный очаг горения - ГСЧС

По состоянию на 8:00 вторника, 21 апреля, силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают тушение возгораний в Житомирской области, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ" Житомирской области, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины", - указывается в сообщении в Facebook.

В Словечанском лесном хозяйстве по состоянию на утро 21 апреля пожар лесной подстилки локазирован. Остается один не локализированный очаг горения на территории ГП "Овручское СЛГ" Выступовицкого лесничества, неподалеку от сел Желудевка и Журба.

"На других участках продолжаются работы по тушению пожаров внутри локализованных участков", - сообщают спасатели.

К тушению привлечены 1069 человек и 155 единиц техники, из них от ГСЧС 176 человек личного состава и 41 единица техники.

Теги: #пожары #гсчс #житомирская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:01 21.04.2020
Кабмин выделил 100 млн грн из резервного фонда на ликвидацию лесных пожаров в Чернобыльской зоне - Геращенко

Кабмин выделил 100 млн грн из резервного фонда на ликвидацию лесных пожаров в Чернобыльской зоне - Геращенко

09:41 21.04.2020
Работу спасателей в Чернобыльской зоне обеспечивают три пункта жизнеобеспечения - ГСЧС

Работу спасателей в Чернобыльской зоне обеспечивают три пункта жизнеобеспечения - ГСЧС

07:52 21.04.2020
В Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины – ГСЧС

В Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины – ГСЧС

21:07 20.04.2020
ГСЧС ликвидируют два очага пожара в Житомирской области и четыре – в Чернобыльской зоне

ГСЧС ликвидируют два очага пожара в Житомирской области и четыре – в Чернобыльской зоне

18:10 20.04.2020
Пострадавшим в результате пожаров в Житомирской области компенсируют убытки, ориентировочный ущерб составляет 25 млн грн – совещание у Зеленского

Пострадавшим в результате пожаров в Житомирской области компенсируют убытки, ориентировочный ущерб составляет 25 млн грн – совещание у Зеленского

18:05 20.04.2020
Полиция и СБУ изучают возможность согласованных действий разных групп поджигателей в Киевской и Житомирской областях - Геращенко

Полиция и СБУ изучают возможность согласованных действий разных групп поджигателей в Киевской и Житомирской областях - Геращенко

12:37 20.04.2020
Радиационный фон в зоне отчуждения ЧАЭС, в Киеве и области в норме – ГСЧС

Радиационный фон в зоне отчуждения ЧАЭС, в Киеве и области в норме – ГСЧС

10:58 20.04.2020
Аваков: Спасатели локализировали 2 очага пожаров в Житомирской области и один – в Чернобыльской зоне

Аваков: Спасатели локализировали 2 очага пожаров в Житомирской области и один – в Чернобыльской зоне

09:28 20.04.2020
Полтора десятька возгораний сухой растительности тушили в день Пасхи пожарные на Винничине

Полтора десятька возгораний сухой растительности тушили в день Пасхи пожарные на Винничине

08:09 20.04.2020
Спасатели продолжают тушить пожары в Житомирской области и в Чернобыльской зоне

Спасатели продолжают тушить пожары в Житомирской области и в Чернобыльской зоне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Всеукраинской переписи населения в 2021г, скорее всего, не будет - Немчинов

Число заболевших COVID-19 в ВСУ увеличилось до 39 человек - командование Медсил

Минздрав Украины инициирует продолжение карантина до 12 мая со смягчением

В Украине за минувшие сутки 415 новых случаев Covid-19, 10 ранее заболевших умерли, 8 выздоровели – Минздрав

Киев вновь вернулся в рейтинг городов мира с самым грязным воздухом

ПОСЛЕДНЕЕ

Всеукраинской переписи населения в 2021г, скорее всего, не будет - Немчинов

У 5 украинских пограничников диагностирован Covid-19 – Госпогранслужба

За сутки в РФ выявлено 5,6 тыс. новых случаев COVID-19, общее число достигло 52,7 тыс. - оперштаб

Число заболевших COVID-19 в ВСУ увеличилось до 39 человек - командование Медсил

Зеленский поздравил королеву Великобритании Елизавету II

За Пасхальные праздники в Ивано-Франковской области умерли двое заболевших Covid-19, еще троих умерших проверяют – мэр облцентра

Минздрав Украины инициирует продолжение карантина до 12 мая со смягчением

В Украине за минувшие сутки 415 новых случаев Covid-19, 10 ранее заболевших умерли, 8 выздоровели – Минздрав

В Подольске Одесской области городская больница закрывается на карантин из-за роста количества случаев Covid-19 среди медицинских работников - глава ОГА

США проводят полномасштабное расследование по лаборатории в Ухане - ТВ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА