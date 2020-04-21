Запорожская АЭС отключила блок №2 от сети и вывела его в резерв

Запорожская атомная электростанция (АЭС) в ночь на вторник отключила блок №2 от энергосистемы страны и вывела его в резерв а, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"21 апреля 2020 в 2:00 01 минуте, в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме, энергоблок №2 Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, разгружен, отключен от сети и выведен в резерв ", – говорится в сообщении пресс-службы АЭС, обнародованном во вторник утром.

В сети находятся три энергоблока станции суммарной мощностью 2 760 МВт