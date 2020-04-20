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12:25 20.04.2020

В Николаевской области до 41 человека возросло количество инфицированных коронавирусом - ОГА

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В Николаевской области до 41 человека возросло количество инфицированных коронавирусом - ОГА

В Николаевской области заболевание коронавирусом зарегистрировано у 41 человека, при этом 26 случаев COVID-19 подтверждено у жителей г.Вознесенск, сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

"По состоянию на 10:00 20 апреля в Николаевской области зарегистрирован 41 подтвержденный случай COVID-19. Из всех подтвержденных случаев 26 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 5 человек - жители Николаева, 8 человек с Домановского района и по 1 лицу - в Южноукраинске и Арбузинском районе", - сказано в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Так, в течение суток за медицинской помощью обратились 7 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 2 человека госпитализированы в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", 1 - в другой инфекционный стационар, 4 лицам назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

В вирусологической лаборатории проведено исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) от 911 человек, из них: 230 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 5 с положительным результатом; 209 больных пневмонией различной этиологии пневмонией и ОРВИ, из них 6 с положительным результатом; 472 контактных лица, из них 30 с положительным результатом.

Теги: #коронавирус #николаевская_область
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