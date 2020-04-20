В Ровенской области задержан водитель, по вине которого в ДТП погиб 8-месячный ребенок

Правоохранители в Ровенской области задержали 37-летнего водителя легкового автомобиля BMW, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла 8-месячная девочка.

Как сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Ровенской области, смертельная авария произошла 18 апреля на автодороге «Городище-Ровно-Староконстантинов» вблизи с.Великий Житин Ровенского района.

Следователи установили, что 37-летний местный житель на автомобиле «BMW-520 I» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ» под управлением 49-летнего водителя.

Как отмечается, в результате столкновения от полученных травм погибла пассажирка «ВАЗа» - восьмимесячная девочка, а ее 19-летнюю мать с политравмой и переломом таза госпитализировали в Ровенскую областную клиническую больницу. Водители в аварии не пострадали.

Следователи задержали водителя «BMW» по ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.