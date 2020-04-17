САП и НАБУ завершили расследование по делу экс-служащих Службы внешней разведки Украины

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) приняли решение о завершении досудебного расследования по делу бывших должностных лиц Службы внешней разведки Украины.

"Трем подозреваемым и их защитникам 16 апреля 2020г открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением дела в суд. Среди подозреваемых: - экс-заместитель главы Службы внешней разведки Украины (далее - СВРУ) - ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") УК Украины; - экс-сотрудник СВРУ - ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") УК Украины; - и.о. директора госпредприятия - ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 УК Украины", - сообщили в НАБУ в пятницу.

Следствие установило, что подозреваемые в период с августа по декабрь 2014 года, злоупотребляя своим служебным положением, организовали государственную закупку. В результате СВРУ заключила договор на поставку оборудования с одним из государственных предприятий, которое не могло выполнить договоренность. Вопреки нормативным документам СВРУ внесла полную стоимость, а оборудование не получила.

Средства, которые госпредприятие получило от СВРУ за непоставленное оборудование, его руководитель легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности.

"В результате таких действий интересам государства в лице СВРУ нанесено 2,2млн грн убытков, что установлено заключением экономической экспертизы", - проинформировали в НАБУ.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с октября 2016 года. 25 февраля 2020г участникам преступления сообщили о подозрении.

После ознакомления обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.