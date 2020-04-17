В Овручском районе Житомирской области жителей сгоревших сел переселяют в соседние населенные пункты – замглавы ОГА

В Овручском районе Житомирской области, где 16 апреля начались лесные пожары, провели эвакуацию и переселение жителей сгоревших сел, сообщил первый заместитель главы областной государственной администрации (ОГА) Владимир Федоренко.

Как сообщает пресс-служба ОГА со ссылкой на слова Федоренко, для борьбы с пожаром в Овручском районе направлена дополнительная техника из других районов, поскольку огонь охватил несколько сел, у людей сгорели дома, а сильный ветер способствует захвату новых площадей огнем. Так, всех жителей сгоревших сел эвакуировали и переселили в соседние села, в частности в село Гладковичи.

В свою очередь Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства информирует, что 16 апреля на территории 9 лесхозов Житомирской области начались лесные пожары в результате поджога сельхозугодий и обжига травы в домохозяйствах.

"Более 1,5 тысячи лесоводов Житомирской области спасают леса от огня. Еще столько же работников лесхозов проводят патрулирование лесов, чтобы предупредить новые случаи пожаров", - сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий.

Отмечается, что крупный пожар возник ночью в Овручском лесхозе, куда направили на тушение все имеющиеся на предприятии силы.

Сейчас идет локализация и ликвидация 27 крупных лесных пожаров. Из них 14 пожаров уже локализованы на ориентировочной площади почти 2 тыс. га, привлечено более 100 единиц техники, работает авиация.

Как сообщалось, 16 апреля вечером спасатели получили информацию о лесных пожарах в Овручском районе. Среди причин возгорания, по словам местных жителей, стала также деятельность людей, которые после уборки на кладбище села Первомайское подожгли мусор, в результате чего огонь перекинулся на деревья, а затем распространился и на другие соседние населенные пункты.

Подожженная сухая трава и мусор способствовали быстрому распространению пламени. Огонь был верховым, что затрудняло борьбу с пожаром. В результате пожар добрался до соседних сел: Бережесть, Каменевка, Магдин, Личманы.

Как сообщил первый замначальника Управления Госслужбы Украины по ЧС в Житомирской области Василий Кучин, спасатели, в целом, оказывают лесникам помощь в тушении пожаров на территории пяти лесничеств области.

"В настоящее время продолжаются работы по оказанию помощи работникам лесхозов по тушению пожаров в Выступовицком лесничестве (село Рудня), в Бережестском лесничестве (село Бережесть Овручского района). Также пожарные привлечены к тушению еще трех лесничеств Олевского района", - сказал он.