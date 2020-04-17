События

17:59 17.04.2020

В Овручском районе Житомирской области жителей сгоревших сел переселяют в соседние населенные пункты – замглавы ОГА

2 мин читать

В Овручском районе Житомирской области, где 16 апреля начались лесные пожары, провели эвакуацию и переселение жителей сгоревших сел, сообщил первый заместитель главы областной государственной администрации (ОГА) Владимир Федоренко.

Как сообщает пресс-служба ОГА со ссылкой на слова Федоренко, для борьбы с пожаром в Овручском районе направлена дополнительная техника из других районов, поскольку огонь охватил несколько сел, у людей сгорели дома, а сильный ветер способствует захвату новых площадей огнем. Так, всех жителей сгоревших сел эвакуировали и переселили в соседние села, в частности в село Гладковичи.

В свою очередь Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства информирует, что 16 апреля на территории 9 лесхозов Житомирской области начались лесные пожары в результате поджога сельхозугодий и обжига травы в домохозяйствах.

"Более 1,5 тысячи лесоводов Житомирской области спасают леса от огня. Еще столько же работников лесхозов проводят патрулирование лесов, чтобы предупредить новые случаи пожаров", - сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий.

Отмечается, что крупный пожар возник ночью в Овручском лесхозе, куда направили на тушение все имеющиеся на предприятии силы.

Сейчас идет локализация и ликвидация 27 крупных лесных пожаров. Из них 14 пожаров уже локализованы на ориентировочной площади почти 2 тыс. га, привлечено более 100 единиц техники, работает авиация.

Как сообщалось, 16 апреля вечером спасатели получили информацию о лесных пожарах в Овручском районе. Среди причин возгорания, по словам местных жителей, стала также деятельность людей, которые после уборки на кладбище села Первомайское подожгли мусор, в результате чего огонь перекинулся на деревья, а затем распространился и на другие соседние населенные пункты.

Подожженная сухая трава и мусор способствовали быстрому распространению пламени. Огонь был верховым, что затрудняло борьбу с пожаром. В результате пожар добрался до соседних сел: Бережесть, Каменевка, Магдин, Личманы.

Как сообщил первый замначальника Управления Госслужбы Украины по ЧС в Житомирской области Василий Кучин, спасатели, в целом, оказывают лесникам помощь в тушении пожаров на территории пяти лесничеств области.

"В настоящее время продолжаются работы по оказанию помощи работникам лесхозов по тушению пожаров в Выступовицком лесничестве (село Рудня), в Бережестском лесничестве (село Бережесть Овручского района). Также пожарные привлечены к тушению еще трех лесничеств Олевского района", - сказал он.

Теги: #пожары #выселение #население #житомирская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:07 17.04.2020
Германия предоставила Украине помощь на 230 тыс. евро для борьбы с лесными пожарами вокруг Чернобыльской зоны

Германия предоставила Украине помощь на 230 тыс. евро для борьбы с лесными пожарами вокруг Чернобыльской зоны

17:16 17.04.2020
В Житомирской области продолжают тушить лесную подстилку, привлечена авиация – ГСЧС

В Житомирской области продолжают тушить лесную подстилку, привлечена авиация – ГСЧС

15:27 17.04.2020
Ежедневно в Киевской области ликвидируется около 100 пожаров в экосистемах, что приводит к накоплению продуктов горения в воздухе

Ежедневно в Киевской области ликвидируется около 100 пожаров в экосистемах, что приводит к накоплению продуктов горения в воздухе

15:10 17.04.2020
В Житомирской области продолжают тушить лесную подстилку, привлечена авиация – ГСЧС

В Житомирской области продолжают тушить лесную подстилку, привлечена авиация – ГСЧС

14:45 17.04.2020
Главсанврач Житомирской области постановил полностью закрыть на 10 дней облцентр и магазины в нем, мэр заявляет о невозможности его исполнения

Главсанврач Житомирской области постановил полностью закрыть на 10 дней облцентр и магазины в нем, мэр заявляет о невозможности его исполнения

08:13 17.04.2020
В Житомирской области из-за возгорания сухой травы уничтожено восемь зданий

В Житомирской области из-за возгорания сухой травы уничтожено восемь зданий

02:48 17.04.2020
Наличие в воздухе в Киеве гари не несет химической и радиологической угрозы

Наличие в воздухе в Киеве гари не несет химической и радиологической угрозы

23:55 16.04.2020
Причиной задымлености в Киеве являются пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне – КГГА

Причиной задымлености в Киеве являются пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне – КГГА

22:02 16.04.2020
В экосистемах Житомирской области зафиксировали 48 пожаров

В экосистемах Житомирской области зафиксировали 48 пожаров

10:02 15.04.2020
В Коростенском районе Житомирской области зафиксирован резкий рост случаев COVID-19 - глава ОГА

В Коростенском районе Житомирской области зафиксирован резкий рост случаев COVID-19 - глава ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США требуют от Китая информацию о происхождении коронавируса - Помпео

Радиационный фон в Зоне отчуждения ЧАЭС, в Киеве и области в норме – глава ГСЧС

Боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

Москва готовит льготные условия получения гражданства РФ жителями ОРДЛО

Админсуд принял к рассмотрению иск Трубарова о восстановлении в должности руководителя ФГИ

ПОСЛЕДНЕЕ

США требуют от Китая информацию о происхождении коронавируса - Помпео

САП и НАБУ завершили расследование по делу экс-служащих Службы внешней разведки Украины

Космические силы США вооружаются установками, способными глушить российские и китайские спутники - СМИ

Радиационный фон в Зоне отчуждения ЧАЭС, в Киеве и области в норме – глава ГСЧС

Боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

Не менее 300 тыс. жителей Африки могут скончаться во время пандемии коронавируса - ООН

Москва готовит льготные условия получения гражданства РФ жителями ОРДЛО

Число жертв COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось почти на 850 человек

Админсуд принял к рассмотрению иск Трубарова о восстановлении в должности руководителя ФГИ

Украина имеет надежный доступ к радиационному мониторингу с помощью системы "RODOS" - посольство ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА