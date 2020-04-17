События

13:11 17.04.2020

Facebook отменила мероприятия с участием 50 и более человек до конца июня 2021 г.

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Facebook отменила мероприятия с участием 50 и более человек до конца июня 2021 г.

Facebook Inc. (SPB: FB) отказалась от проведения мероприятий с участием 50 и более человек до конца июня 2021 года, сообщил основатель и глава компании Марк Цукерберг на своей странице в социальной сети.

"Мы отменяем все запланированные массовые мероприятия с участием 50 и более человек до конца июня 2021 года", - написал он, сославшись на рекомендации экспертов в области здравоохранения.

Цукерберг также отметил, что большинство сотрудников Facebook продолжат работать удаленно по крайней мере до конца мая. Исключение будет сделано для специалистов, которые не могут работать из дома, включая некоторых инженеров и модераторов незаконного контента.

Сотрудники, которые по каким-либо причинам захотят продолжить работать дистанционно, будут иметь такую возможность по меньшей мере до конца лета.

Помимо этого, Facebook продлил до конца июня запрет на командировки.

Крупные технологические компании были одними из первых, кто отправил своих сотрудников на удаленную работу, отмечает The Wall Street Journal. Facebook в марте рекомендовала своим сотрудникам по возможности оставаться дома. Конференции Amazon (SPB: AMZN).com Inc., Google, входящего в Alphabet (SPB: GOOG) Inc., и других компаний были отложены или отмены из-за вспышки заболевания.

Штат Facebook насчитывает примерно 45 тыс. сотрудников, большинство из которых работают в штаб-квартире компании в Менло-Парке, в Калифорнии. Facebook также привлекает около 15 тыс. подрядчиков для модерации своей платформы.

Режим "оставайтесь дома" был введен в Калифорнии 19 марта. На этой неделе губернатор штата Гэвин Ньюсом отказался назвать сроки снятия ограничительных мер.

Теги: #коронавирус #facebook #цукерберг
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