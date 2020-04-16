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19:41 16.04.2020

Замглавы МВД Геращенко: среди тех, кого Украина передала по обмену, есть подозреваемый в покушении на меня

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Замглавы МВД Геращенко: среди тех, кого Украина передала по обмену, есть подозреваемый в покушении на меня

Среди тех людей, кого Украина выдала в четверг в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц, есть подозреваемый в покушении на заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

"В том числе обменяли одного из тех людей, которые организовывали в 2016 году покушение на меня. Это Дмитрий Якуб, 1978 года рождения, уроженец Крыма. Он провел больше трех лет в Лукьяновском СИЗО", - рассказал Геращенко в четверг вечером в эфире телеканала "Украина 24".

По словам замминистра, в отношении этого человека уже шли судебные разбирательства. "Он вместе со своим подельником приезжал в Украину, у него была задача от российских спецслужб поставить взрывное устройство под мою машину", - напомнил замглавы МВД.

Геращенко добавил: "Сегодня его (подозреваемого в покушении – ИФ) обменял на одного из наших граждан. И я этому рад, потому что один хороший честный украинец будет теперь в своей семье".

Как сообщалось, 16 апреля на Донбассе состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц, Украина забрала 20 человек и отдала 14 в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Теги: #обмен #ордло
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