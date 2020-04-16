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19:33 16.04.2020

Ситуация с пожарами в зоне ЧАЭС контролируемая, но из-за ветра невозможно при тушении применять авиацию – замглавы МВД

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Ситуация с пожарами в зоне ЧАЭС контролируемая, но из-за ветра невозможно при тушении применять авиацию – замглавы МВД

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявляет, что ситуация с тушением очагов возгорания в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС контролируемая, однако из-за сильного ветра невозможно применять в ликвидации пожара авиацию.

"Я говорил с главой Службы по чрезвычайным ситуациям. Снова началось несколько очагов пожара из-за того, что был шквальный ветер, он раздул те угли, которые были позавчера. Но ситуация под контролем, там сейчас достаточно техники. Единственное, - не может летать авиация, потому что сильный ветер, это опасно", - сказал Геращенко в четверг вечером в эфире телеканала "Украина 24".

Как сообщалось, масштабный пожар в зоне отчуждения ЧАЭС был ликвидирован 14 апреля. 16 апреля в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС из-за шквального ветра появились три новых очага тления, но они не являются масштабными и не представляют угрозу для критически важных объектов.

"Пожарные продолжают осуществлять проливание отдельных участков, где наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников. Вместе с тем, в результате шквальных порывов ветра во второй половине дня произошло осложнение обстановки. Появились новые три очаги тления, которые не являются масштабными и не имеют угрожающего характера", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГСЧС Украины.

Теги: #зона_отчуждения #пожар
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