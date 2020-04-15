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20:44 15.04.2020

В Николаевской области до 22 человек возросло количество инфицированных коронавирусом

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В Николаевской области до 22 человек возросло количество инфицированных коронавирусом

В Николаевской области зарегистрировано групповое заболевание коронавирусом в Вознесенском районе, количество случаев COVID-19 в регионе возросло до 22 человек, сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

"По состоянию на 20:00 15 апреля в Николаевской области зарегистрировано 22 подтвержденных случая COVID-19. Зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе", - говорится в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Так, в течение дня за медицинской помощью обратились 19 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 3 человека госпитализированы в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", 2 пациента получают стационарное лечение в других инфекционных стационарах области и 14 лицам назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции

Отмечается, что в вирусологической лаборатории проведено исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) от 177 контактных лиц с заболевшими коронавирусом, из них 16 с положительным результатом.

Всего в области ведется медико-санитарное наблюдение за 1,031 человеком.

Как сообщалось, согласно данным Минздрава Украины, в Украине по состоянию на утро среды, 15 апреля, зафиксировано 3,764 тыс. случая заболевания COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 143, скончавшихся – 108, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

В Николаевской области было 14 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Теги: #коронавирус #николаевская_область
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