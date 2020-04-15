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16:20 15.04.2020

В ВОЗ напомнили, что употребление алкоголя, в отличие от мытья рук, не защищает от коронавируса

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В ВОЗ напомнили, что употребление алкоголя, в отличие от мытья рук, не защищает от коронавируса

Употребления алкогольных напитков не защищает от заражения коронавирусом COVID-19, предупредили в среду во Всемирной организации здравоохранения.

"Употребление алкоголя не защитит вас от COVID-19 и может быть опасным для вашего здоровья", - говорится в одном из аккаунтов регионального подразделения международной организации.

В ВОЗ напомнили, что "частое и чрезмерное употребления алкоголя может увеличивать риск проблем со здоровьем".

Кроме того, эксперты в области здравоохранения также указали, что нахождение на солнце или при температуре выше 25 градусов по Цельсию тоже не помогает предотвратить возможность заражения коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в организации также опровергли предположения о том, то, что комары могут быть переносчиками COVID-19 и что холодная погода уничтожает вирус.

"Самый эффективный способ защитить себя от нового коронавируса - это часто мыть руки", - добавили в ВОЗ.

Теги: #коронавирус #воз
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