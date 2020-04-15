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14:13 15.04.2020

Енин будет курировать в МИД дела рейсов MH17 и PS752, дела против РФ в международных судах, американское и азиатское направление внешней политики - Кулеба

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Енин будет курировать в МИД дела рейсов MH17 и PS752, дела против РФ в международных судах, американское и азиатское направление внешней политики - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что назначенный по его инициативе заместителем главы МИД Евгений Енин будет курировать дела сбитых малазийского "Боинга" MH17 в 2014 году над Донбассом и самолета МАУ в Иране в 2020 году, а также дела о юридическом преследовании России в международных судах.

"Более чем солидный опыт в этой сфере у него уже есть – три года до этого он занимался в Генпрокуратуре сбором и передачей в международные суды доказательств нарушения Россией международного права", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

Кулеба отметил, что в начале своей карьеры Енин почти десять лет занимался приднестровским конфликтом и получил награду "За мужество" третьей степени. "Это дает ему глубокое понимание угроз и ловушек урегулирования конфликтов, в которые не нужно попадать", - указал он.

По его словам, новый замглавы МИД также будет курировать американское и азиатское направления внешней политики Украины и консульскую службу.

"Здесь я поручил ему особое внимание уделять цифровизации, прежде всего запуску системы "Электронный консул". Это сделает консульские услуги проще и доступнее для граждан", - добавил он.

Кулеба подчеркнул, что команда МИД пополняется и усиливается, а стратегия остается неизменной – "всё будет Украина".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины назначил бывшего заместителя генерального прокурора Евгения Енина заместителем министра иностранных дел.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Енин с 2005 года по 2010 год был секретарем посольства Украины в Молдове. Далее несколько лет работал на разных должностях в Министерстве иностранных дел. В 2012-2016 годах был советником посольства Украины в Италии.

В 2016 году был назначен на должность замгенпрокурора и уволен по собственному желанию в апреле 2019 года.

Теги: #кадры #енин #мид
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