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11:06 15.04.2020

Согласовано взаимное освобождение удерживаемых лиц на Донбассе, которое должно произойти до Пасхи - спецпредставитель ОБСЕ

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Согласовано взаимное освобождение удерживаемых лиц на Донбассе, которое должно произойти до Пасхи - спецпредставитель ОБСЕ

Очередное взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должно состояться до Пасхи, его детали согласованы, сообщила специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

"В соответствии с принципиальным соглашением, достигнутым Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКК по гуманитарным вопросам согласовала сегодня (14 апреля - ИФ) детали взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины", - сказала она в заявлении для прессы от 14 апреля.

"Взаимное освобождение и обмен будут происходить в надлежащее время перед православной Пасхой", - отметила Грау.

Теги: #обмен #обсе #хайди_грау
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