События

18:23 14.04.2020

Чорновил просит суд об отводе следственного судьи, ходатайство о мере пресечения пока не рассматривается

2 мин читать
Чорновил просит суд об отводе следственного судьи, ходатайство о мере пресечения пока не рассматривается

Народный депутат Украины VIII созыва (2014-2019гг) Татьяна Черновол в судебном заседании Печерского районного суда Киева по избранию ей меры пресечения заявила об отводе следственного судьи Сергея Вовка из-за конфликта интересов.

«Требую отвода следственного судьи господина Вовка из-за конфликта интересов: Вовк в свое время вынес неправосудное решение в отношении моего коллеги Юрия Луценко, с которым мы вместе конфисковали средства Януковича - $ 1,5 млрд в бюджет», - сказа Черновол в ходе судебного заседания.

Она отметила: «Это дело является местью мне за эту конфискацию. Потому что ее реализует Бабиков (первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков – ИФ), адвокат Януковича, чьи средства мы конфисковали».

В свою очередь следственный судья заявил, что решение об отводе будет приниматься новым составом суда, а в рамках текущего судебного рассмотрения объявлен перерыв на неопределенное время.

В настоящее время трансляция заседании заседания не проводится.

Как сообщалось, Черновол уведомили о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал подозрения для Черновол неадекватными и постыдными и предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу. Аваков указал, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича. "Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол – написал Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук.

В ГБР в свою очередь заявили, что ведомство работает вне политики. Позже Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило об отсутствии у Александра Бабикова конфликта интересов во время осуществления полномочий первого заместителя директора ГБР.

14 апреля следователи ГБР допросили Черновол, она отказалась давать показания, ссылаясь на свое конституционное право.

Перед допросом в ГБР Черновол заявила, что не будет давать показания, чтобы они не стали основанием для привлечения у уголовной ответственности других участников революции Достоинства.

«14 апреля 2020 в территориальном управлении Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, состоялся допрос Чорновол, подозреваемой в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5 , 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении ГБР, размещенном на сайте.

Теги: #чорновил #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:40 14.04.2020
Печерский суд избирает меру пресечения Черновол, у здания суда проходит митинг в поддержку активистки Майдана

Печерский суд избирает меру пресечения Черновол, у здания суда проходит митинг в поддержку активистки Майдана

18:28 13.04.2020
Суд перенес рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам на 15 апреля – банк

Суд перенес рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам на 15 апреля – банк

16:06 13.04.2020
Суд перенес рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам на 15 апреля – банк

Суд перенес рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам на 15 апреля – банк

15:38 13.04.2020
Программа деятельности Кабмина предусматривает создание эффективных систем медиации, третейских судов и альтернативных госсудам арбитражей

Программа деятельности Кабмина предусматривает создание эффективных систем медиации, третейских судов и альтернативных госсудам арбитражей

12:34 13.04.2020
Верховный суд назначил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in на 27 апреля – НБУ

Верховный суд назначил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in на 27 апреля – НБУ

12:20 13.04.2020
Представители ПриватБанка и Минфина допущены к рассмотрению апелляции на определение суда о выплате баком более $250 млн Суркисам

Представители ПриватБанка и Минфина допущены к рассмотрению апелляции на определение суда о выплате баком более $250 млн Суркисам

11:43 09.04.2020
"Кузня на Рыбальском" обжалует запрет суда распоряжаться недвижимым имуществом

"Кузня на Рыбальском" обжалует запрет суда распоряжаться недвижимым имуществом

15:20 08.04.2020
Венедиктова внесла в ЕРДР сведения о возможных противоправных действиях Порошенко при назначении судей Верховного суда

Венедиктова внесла в ЕРДР сведения о возможных противоправных действиях Порошенко при назначении судей Верховного суда

11:37 08.04.2020
Подготовительное заседание по делу Кернеса перенесено на 29 апреля

Подготовительное заседание по делу Кернеса перенесено на 29 апреля

10:32 08.04.2020
Полковника ВСУ Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену и лишили воинского звания

Полковника ВСУ Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену и лишили воинского звания

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Внеочередное заседание Рады состоится в четверг в 13:00

Двое украинских военных ранены на Донбассе во вторник

Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

СБ Украины задержала по подозрению в госизмене и совершении терактов работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС удалось потушить, уровень радиационного фона в целом в норме

ПОСЛЕДНЕЕ

Штат Нью-Йорк достиг пика распространения коронавируса

Закон о продаже земли не поддерживают 60% украинцев, 46% против сотрудничества с МВФ

Свыше половины украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантина, чем эпидемии коронавируса - соцопрос КМИС

Пасхальные богослужения в храмах УПЦ (МП) будут транслироваться по ТВ, верующие смогут молиться на улице с соблюдением санитарных норм

В Донецкой области во время учений взорвался миномет, один военнослужащий погиб, восем ранены - ГБР

Положительно к Зеленскому относятся 44% украинцев, к Шмыгалю 12% - соцопрос

Внеочередное заседание Рады состоится в четверг в 13:00

Двое украинских военных ранены на Донбассе во вторник

Пожар в "чернобыльской зоне" не представлял опасности для ядерных объектов, инфраструктура не пострадала

Половина украинцев считает справедливым налогообложение около 10% дохода - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА