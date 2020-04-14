Чорновил просит суд об отводе следственного судьи, ходатайство о мере пресечения пока не рассматривается

Народный депутат Украины VIII созыва (2014-2019гг) Татьяна Черновол в судебном заседании Печерского районного суда Киева по избранию ей меры пресечения заявила об отводе следственного судьи Сергея Вовка из-за конфликта интересов.

«Требую отвода следственного судьи господина Вовка из-за конфликта интересов: Вовк в свое время вынес неправосудное решение в отношении моего коллеги Юрия Луценко, с которым мы вместе конфисковали средства Януковича - $ 1,5 млрд в бюджет», - сказа Черновол в ходе судебного заседания.

Она отметила: «Это дело является местью мне за эту конфискацию. Потому что ее реализует Бабиков (первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков – ИФ), адвокат Януковича, чьи средства мы конфисковали».

В свою очередь следственный судья заявил, что решение об отводе будет приниматься новым составом суда, а в рамках текущего судебного рассмотрения объявлен перерыв на неопределенное время.

В настоящее время трансляция заседании заседания не проводится.

Как сообщалось, Черновол уведомили о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал подозрения для Черновол неадекватными и постыдными и предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу. Аваков указал, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича. "Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол – написал Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук.

В ГБР в свою очередь заявили, что ведомство работает вне политики. Позже Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило об отсутствии у Александра Бабикова конфликта интересов во время осуществления полномочий первого заместителя директора ГБР.

14 апреля следователи ГБР допросили Черновол, она отказалась давать показания, ссылаясь на свое конституционное право.

Перед допросом в ГБР Черновол заявила, что не будет давать показания, чтобы они не стали основанием для привлечения у уголовной ответственности других участников революции Достоинства.

«14 апреля 2020 в территориальном управлении Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, состоялся допрос Чорновол, подозреваемой в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5 , 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении ГБР, размещенном на сайте.