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17:40 14.04.2020

Печерский суд избирает меру пресечения Черновол, у здания суда проходит митинг в поддержку активистки Майдана

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Печерский суд избирает меру пресечения Черновол, у здания суда проходит митинг в поддержку активистки Майдана

Печерский районный суд Киева во вторник избирает меру пресечения народному депутату Украины VIII созыва (2014-2019гг) Татьяне Черновол по обвинению в умышленном убийстве, выдвинутом в ее адрес Государственным Бюро расследований (ГБР), у здания суда проходит митинг против уголовного преследования активистов Революции достоинства.

«Они хотят нас запугать… В условиях, когда страна окунулась в политический, экономический, социальный кризис, кризис безопасности …мы пытаемся объединить страну… Что делают сторонники Януковича, которые сейчас снова попали во власть?... Мы точно будем бороться … и они нас точно не запугают», - сказал, выступая на акции у здания суда в поддержку Черновол пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Он добавил: «Мы не дадим власти воспользоваться коронавирусом, чтобы тайком попытаться прижать оппозицию».

Порошенко выразил сожаление тем, что в Верховной Раде удалось собрать только 51 подпись депутатов в поддержку Черновол. «Это тест для парламента», - выразил мнение он.

В то же время суд разрешил видеотрансляцию заседания, ряд народных депутатов Украины ведут стрим их зала заседания на своих страницах в Фейсбук, также заседание транслируется на ютюб-канале «Судебной власти Украины».

В прокуратуре Киевской области агентству «Интерфакс-Украина» сообщили, что обвинение будет просить суд об избрании для Черновол меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ранее во вторник следователи ГБР допросили Черновол, она отказалась давать показания, ссылаясь на свое конституционное право.

Перед допросом в ГБР Черновол заявила, что не будет давать показания, чтобы они не стали основанием для привлечения у уголовной ответственности других участников революции Достоинства.

«14 апреля 2020 в территориальном управлении Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, состоялся допрос Чорновол, подозреваемой в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5 , 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении ГБР, размещенном на сайте.

Сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол. Ее уведомили о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал выдвижение Черновол подозрений в убийстве неадекватными и постыдными, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу. Аваков указал, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича. "Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол – написал Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук.

В ГБР в свою очередь заявляют, что ведомство работает вне политики. Позже Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило об отсутствии у Александра Бабикова конфликта интересов во время осуществления полномочий первого заместителя директора ГБР.

Теги: #чорновил #черновол #суд
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