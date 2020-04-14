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14:56 14.04.2020

В Бразилии выявили свыше 23 тыс. заразившихся коронавирусом

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В Бразилии выявили свыше 23 тыс. заразившихся коронавирусом

В Бразилии за сутки на 6% выросло число заразившихся коронавирусом, к настоящему моменту в стране зарегистрировали свыше 23 тыс. подтвержденных диагнозов COVID-19, сообщает во вторник "Аженсия Бразил".

Число скончавшихся за сутки выросло на 9% - 105 человек - и всего достигло 1328 человек. Среди них 59% - мужчины, 41% - женщины. Зачастую это пожилые люди старше 60 лет. У 75% скончавшихся с коронавирусом бразильцев были и другие заболевания - сердечно-сосудистой системы, неврологические, диабет.

Госпитализированы с коронавирусом в Бразилии свыше 4 тыс. человек.

Также у 31 тыс. человек в стране диагностирован тяжелый острый респираторный синдром, им делают тесты, чтобы определить, вызваны ли этим проблемы коронавирусом.

Самое большое число заражений и смертей зарегистрировано в штате Сан-Паулу, затем с большим отрывом следуют Рио-де-Жанейро, Пернамбуку, Сеара и Амазонас. Случаи заражения к сегодняшнему дню зарегистрированы во всех штатах Бразилии и в федеральном округе.

Теги: #коронавирус #бразилия
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