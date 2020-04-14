Предприятия Киева, где выявят коронавирус, закроют, а всех сотрудников отправят на двухнедельную самоизоляцию

Предприятия или учреждения Киева, на которых зафиксируют случай заболевания коронавирусом, закроют, а сотрудников отправят на двухнедельную самоизоляцию, подчеркивает мэр столицы Виталий Кличко.

"Если на предприятии или в учреждении обнаружат случай заболевания - предприятие закроют. А всех работников отправят на двухнедельную самоизоляцию под контролем врачей. И у нас уже есть такой случай - Киево-Печерская Лавра", - сказал он на онлайн-брифинге во вторник.

По его словам, контролировать выполнение таких мер должны Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины, главное управление Гоструда в Киевской области и Национальная полиция.

"Решения комиссии по чрезвычайным ситуациям города являются обязательными для всех предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Киеве. Напомню, за нарушение условий карантина, правил противоэпидемических мероприятий и санитарного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. А нижний порог штрафа составляет 17 тыс. грн", - подчеркнул Кличко.