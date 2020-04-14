Германия отвергает американские санкции в отношении "Северного потока 2", рассчитывает, что проект будет реализован - посол ФРГ в Москве

"Северный поток 2" важен для энергетической политики Германии, ФРГ отвергает экстерриториальные санкции США и надеется на реализацию проекта, несмотря на кризисную ситуацию, заявил посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр.

"Что касается "Северного потока 2", то я, как и прежде, исхожу из того, что этот проект будет реализован, так как он рассчитан на долгосрочную перспективу. Те компании, которые участвуют в его реализации, должны сами оценить, как нынешний кризис на него повлияет", - сказал фон Гайр в интервью "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что "Северный поток 2" является элементом диверсифицированной энергетической политики Германии, "одним из важных источников энергоносителей, и, таким образом, он имеет значение для энергетической безопасности Германии и других европейских государств".

"Германия отвергает экстерриториальные санкции, которые были объявлены со стороны США, в том числе и по отношению к проекту "Северный поток 2". В данном вопросе Германия придерживается иной точки зрения, чем США", - добавил посол.

Фон Гайр добавил, что в Германии с большим интересом следят за дискуссиями, которые ведутся среди стран-производителей энергоносителей по вопросам объемов производства и цены на нефть. "Мы заинтересованы в стабильности на рынке энергоносителей", - сказал он.

США в декабре прошлого года приняли военный бюджет, содержащий санкции в отношении компаний, занимающихся реализацией проектов газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Такие меры заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы на магистрали "Северного потока 2". В этой связи "Газпром" задействовал собственный трубоукладчик, судно "Академик Черский".