События

19:10 13.04.2020

175 украинцев за границей лечатся от COVID-19

1 мин читать
175 украинцев за границей лечатся от COVID-19

По состоянию на 18:00 понедельника 175 граждан Украины, находящихся за границей, лечатся от Covid-19, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"175 граждан Украины проходят лечение: Австрия -3, Бельгия - 1, Греция - 22, Испания - 5, Италия - 121, Мальта - 1, Нигерия - 1, Нидерланды - 1, ОАЭ - 1, Португалия - 2, РФ - 1, Сейшельские острова - 1, Сербия - 1, США - 2, Таиланд - 1, ФРГ - 4, Чехия - 6, Швеция - 1", - сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД" в Twitter в понедельник.

Тем временем 15 тыс. 525 украинцев обратились к заграничным дипломатическим учреждениям Украины за помощью к рамках системы "Защита".

Кроме того, 24 гражданина Украины за границей выздоровели от Covid-19, 6 украинцев - умерли.

Теги: #коронавирус #украинцы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:33 13.04.2020
Киев сможет закрывать на карантин учреждения, если в коллективе обнаружат больных COVID-19 – КГГА

Киев сможет закрывать на карантин учреждения, если в коллективе обнаружат больных COVID-19 – КГГА

20:18 13.04.2020
В Турции наблюдается резкое снижение темпов распространения COVID-19 - Минздрав

В Турции наблюдается резкое снижение темпов распространения COVID-19 - Минздрав

19:58 13.04.2020
Более 500 человек с COVID-19 скончались за сутки в Италии

Более 500 человек с COVID-19 скончались за сутки в Италии

19:32 13.04.2020
Отменять введенные из-за коронавируса меры нужно поэтапно - глава ВОЗ

Отменять введенные из-за коронавируса меры нужно поэтапно - глава ВОЗ

19:31 13.04.2020
Эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке стабилизировалась - губернатор штата

Эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке стабилизировалась - губернатор штата

18:04 13.04.2020
Украинцы в сезоне 2020 года переориентируются на внутренний туристический рынок – эксперты

Украинцы в сезоне 2020 года переориентируются на внутренний туристический рынок – эксперты

18:03 13.04.2020
"Киевстар" запустил интерактивную карту соблюдения правил самоизоляции абонентами на основе big data

"Киевстар" запустил интерактивную карту соблюдения правил самоизоляции абонентами на основе big data

16:35 13.04.2020
В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус

В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус

16:04 13.04.2020
Запись на прием в частные клиники в марте сократилась на 30% по сравнению с докарантинным временем - doc.ua

Запись на прием в частные клиники в марте сократилась на 30% по сравнению с докарантинным временем - doc.ua

15:20 13.04.2020
В Киево-Печерской Лавре подтвердили второй случай сметри от COVID-19

В Киево-Печерской Лавре подтвердили второй случай сметри от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Угрозы для ЧАЭС и хранилища отработанного топлива нет, утверждают в ГСЧС

Изменений радиационного фона нет ни на ЧАЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами - замглавы МВД Украины

Рада рассмотрит второе чтение банковского законопроекта после Пасхи - Корниенко

Закон об открытии рынка земли в Украине направлен на подпись Зеленскому

На электронные сервисы КГГА осуществляется кибератака

ПОСЛЕДНЕЕ

Угрозы для ЧАЭС и хранилища отработанного топлива нет, утверждают в ГСЧС

Изменений радиационного фона нет ни на ЧАЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами - замглавы МВД Украины

Рада рассмотрит второе чтение банковского законопроекта после Пасхи - Корниенко

Закон об открытии рынка земли в Украине направлен на подпись Зеленскому

Следующее внеочередное заседание Рады инициирует президент по просьбе "Слуги народа" - Корниенко

В Украине правоохранители из-за нарушения карантина открыли уже 56 уголовных производств

Меры социальной изоляции могут быть контрпродуктивны в бедных странах - глава ВОЗ

Таблица поправок к законопроекту о банках составлена - Разумков

Укрэксимбанк разработал мобильное приложение для физлиц-клиентов, а Сбербанк обновил онлайн-банк

На электронные сервисы КГГА осуществляется кибератака

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА