175 украинцев за границей лечатся от COVID-19

По состоянию на 18:00 понедельника 175 граждан Украины, находящихся за границей, лечатся от Covid-19, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"175 граждан Украины проходят лечение: Австрия -3, Бельгия - 1, Греция - 22, Испания - 5, Италия - 121, Мальта - 1, Нигерия - 1, Нидерланды - 1, ОАЭ - 1, Португалия - 2, РФ - 1, Сейшельские острова - 1, Сербия - 1, США - 2, Таиланд - 1, ФРГ - 4, Чехия - 6, Швеция - 1", - сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД" в Twitter в понедельник.

Тем временем 15 тыс. 525 украинцев обратились к заграничным дипломатическим учреждениям Украины за помощью к рамках системы "Защита".

Кроме того, 24 гражданина Украины за границей выздоровели от Covid-19, 6 украинцев - умерли.