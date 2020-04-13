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10:00 13.04.2020

В ООН призывают запретить торговлю дикими животными для предотвращения эпидемий в будущем

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В ООН призывают запретить торговлю дикими животными для предотвращения эпидемий в будущем

Секретарь Конвенции ООН по биологическому разнообразию Элизабет Марума Мрема указала на необходимость повсеместного запрета на торговлю дикими животными, чтобы не допустить вспышек новых эпидемий в будущем.

"Мы знаем, что за последние 60 лет большинство новых заболеваний, которые передаются от животного человеку, появилось в результате деятельности человека", - сказала Мрема в интервью BBC.

По ее словам, "покупка и продажа диких животных на рынках может стать угрозой для здоровья людей, а также для тех видов животных, которые находятся под угрозой исчезновения".

В конце февраля в Китае ввели запрет на употребление в пищу мяса диких животных, а также запретили нелегальную торговлю дикими животными. Это произошло после того, как ученые предположили, что вспышка COVID-19 связана с употреблением в пищу мяса диких животных.

Согласно данным портала Worldometers, отслеживающего данные по ситуации с новым видом коронавируса, с начала вспышки в мире зарегистрировано около 1,8 млн случаев заражения. Более 110 тыс. человек скончались, почти 430 тыс. выздоровели.

Теги: #коронавирус #животные #оон
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