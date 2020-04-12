В зоне ЧАЕС открытого огня нет, продолжается тление травяного настила отдельным очагами – ГСЧС

В зоне ЧАЕС на территории Корогодского, Денисовецкого и Котовского лесничеств открытого огня нет, наблюдается тление травяного настила отдельным очагами, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«11 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами», - сказано в сообщении.

К тушению пожаров привлечено 312 чел. и 83 ед. техники, из них от ГСЧС 257 человек и 59 ед. техники в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов - 240 т воды (самолеты АН - 32 совершили 8 сбросов - 64 т воды и вертолеты МИ - 8 осуществили 88 сбросов - 176 т воды).

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.