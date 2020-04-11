В зоне отчуждения ЧАЭС продолжается тушение пожаров, но открытого огня нет, отмечают в ГСЧС

Пожарные продолжают тушить отдельные очаги горения на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7:00 11 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств", - сообщается в утренней сводке ГСЧС Украины на официальном сайте.

Спасатели отмечают горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению пожаров привлечено 319 человек и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 264 человек личного состава и 81 единица техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов (240 тонн воды).