Представленные на выставке в Запорожье экзотические рептилии переживают голод из-за наступившего карантина

В Запорожье более полусотни представленных на частной выставке "Змеиная ферма" экзотических рептилий переживают голод, наступивший из-за карантина.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" администратор выставки экзотических рептилий "Змеинная ферма" Кирилл Негру, угроза голодной смерти нависла над экзотическими рептилиями - черепахами, ящерицами, игуанами и змеями, представленными на выставке.

По словам Негру, серьезные сложности с приобретением продуктов питания для рептилий возникли в результате финансовых проблем, связанных с закрытием выставки для посетителей в период карантина.

Он также рассказал, что ситуацию усугубила недавняя смерть хозяина коллекции Дмитрия Бычковского. А теперешняя владелица коллекции - его супруга, не в силах самостоятельно решить возникшие проблемы.

"Есть еще несколько выставок, их всего четыре, это один владелец на данный момент, Светлана осталась одна – я и команда, и также Светлана Бычковская, обращаемся ко всем неравнодушным, кто любит флору, фауну, животных, помочь, кто чем сможет" - заявил Негру.