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20:08 10.04.2020

Состояние Джонсона все лучше, он может ходить - Даунинг-стрит

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Состояние Джонсона все лучше, он может ходить - Даунинг-стрит

Борис Джонсон начал ходить после того, как его перевели в обычную палату из отделения интенсивной терапии, сообщают в пятницу британские СМИ со ссылкой на Даунинг-стрит.

"Премьер-министр смог недолго походить в промежутках между отдыхом, что предусмотрено в рамках мер, направленных на его выздоровление", - заявили на Даунинг-стрит.

Отец премьера Стэнли Джонсон в интервью телеканалу BBC заявил, что его сыну потребуется время, чтобы вернуться к работе.

"Ему нужно время. Я не верю, что можно перенести это и сразу вернуться на Даунинг-стрит, взять дела в свои руки без периода восстановления", - сказал Джонсон-старший.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что Борис Джонсон поправляется.

"Я очень рад сообщить, что состояние премьер-министра продолжает улучшаться", - заявил министр на ежедневном брифинге.

Хэнкок подчеркнул, что в больнице премьеру оказывают лучшую помощь, как и любому другому гражданину Великобритании.

Министр попросил британцев воздержаться от прогулок в пасхальные выходные, чтобы не усугублять ситуацию с заболеваемостью.

"Неважно, насколько заманчива погода, как заманчиво выглядит пляж или парк, нам нужно оставаться дома", - сказал он.

По словам Хэнхока, за сутки в Великобритании скончались 980 человек, заболевших COVID-19, общее число жертв коронавируса достигло 8 958 человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса превысило 70 тыс.

Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.

В среду и четверг британские на Даунинг-стрит сообщали об улучшении состояния Джонсона. Затем стало известно, что его перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Премьер пока не работает, его замещает министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Теги: #состояние #улучшение #британия #премьер
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