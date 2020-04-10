Запорожские предприятия "Метинвеста" передали продуктовые наборы одиноким ветеранам

Волонтеры-сотрудники предприятий "Метинвеста" в Запорожье – "Запорожстали", "Запорожогнеупора" и "Запорожкокса" - оказывают адресную помощь самым уязвимым группам людей, которые из-за самоизоляции испытывают сложности - одиноким ветеранам труда и людям с инвалидностью металлурги доставили на дом продуктовые наборы.

"Соблюдать режим самоизоляции для горожан, которые входят в группу риска, крайне важно и одновременно - достаточно сложно. Решить обыденные бытовые вопросы - закупить продукты питания для старшего поколения и людей с инвалидностью становится трудной задачей. Наша помощь и поддержка - лучшее подтверждение того, что мы всегда рядом", - отметил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко, которого цитирует пресс-служба.

При этом уточняется, что сотням ветеранов и инвалидов труда в эти дни волонтеры "Метинвеста" доставили продуктовые наборы: термопакеты с гречкой и мясом курицы, ячневой кашей и говядиной, перловой кашей и свининой. Этих запасов хватит на две недели.

Ранее сообщалось, что медицинские учреждения Запорожской области получили от Фонда Рината Ахметова и группы "Метинвест" 30 тыс. экспресс-тестов для выявления Covid-19. Передача тестов состоялась на базе областного перинатального центра, затем тесты будут распределены региональным антикризисным штабом борьбы с коронавирусной инфекцией между медиками Запорожья, Бердянска, Токмака, Днепрорудного, а также 35 районных центров и сел Запорожского региона.