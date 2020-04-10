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15:52 10.04.2020

Экс-депутат Черновол: Я поджигала офис "Партии регионов", но мои руки не в крови

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Экс-депутат Черновол: Я поджигала офис "Партии регионов", но мои руки не в крови

Народный депутат VIII созыва (2014-2019) Татьяна Черновол заявляет, что подозрения в ее адрес в связи с поджогом офиса "Партии регионов" 18 февраля 2004 года являются политическими преследованиями ее как активиста Революции Достоинства.

"Я понимаю, что вас интересует вопрос, поджигала ли я здание? Да, поджигала… Я считала это тактическим шагом … Я тот момент поступила информация об убитых активистах Майдана в Мариинском парке… Мне пришла мысль, что надо отвлечь внимание, отвлечь карателей… Думаю, что это (поджог - ИФ) было спасением многих жизней. Причастна ли я к убийству? Нет, мои руки не в крови", - сказала Черновол в эфире телеканала "Прямой" в пятницу, комментируя выдвинутое в ее адрес подозрение в поджоге офиса и умышленном убийстве человека, который там находился.

Она подчеркнула, что в данном случае речь идет о политических репрессиях активистов Майдана. "Это политические репрессии… преследуют не только меня - преследуют весь Майдан. Это дело против меня как активиста Майдана. Я оказалась первым активистом Майдана, которого привлекают за Майдан", - сказала бывший депутат.

Она сообщила, что Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает ее на допрос в следующий вторник.

Говоря о проведенном в ее доме обыске, Черновол рассказала: "Они искали одежду, в которой я была 18 февраля 2014 года … изъяли куртку, каску, рюкзак… Также изъяли наградное оружие и телефон".

"У меня в уведомлении о подозрении 8 статей, в половине из них - наказание от 5 до 15 лет лишения свободы", - сообщила она.

Теги: #черновол #подозрение
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