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12:52 10.04.2020

Экс-депутат Черновол уведомлена о подозрении в умышленном убийстве

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Экс-депутат Черновол уведомлена о подозрении в умышленном убийстве

Народный депутат Украины VIII созыва Татьяна Черновол уведомлена о подозрении в руководстве поджогом офиса одной из политических партий в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований… уведомили о подозрении народного депутата Украины VIII созыва. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершении по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении ГБР, размещенном на сайте ведомства в пятницу.

Теги: #гбр #черновол #подозрение
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