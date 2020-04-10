В Житомирской области до 52 человек возросло количество заболевших коронавирусом

В Житомирской области за минувшие сутки подтвердили 21 новый случай COVID-19, сообщила заместитель главы Житомирской областной государственной администрации (ОГА) Наталья Остапченко.

"По состоянию на 10:00 10 апреля в Житомирской области зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции", - приводит слова Остапченко пресс-служба ОГА:

Так, 2 случая зафиксированы в г.Радомышль (1 летальный); 6 случаев в г.Житомире; 15 случаев в Бердичевском районе (2 летальных); 12 случаев в Малинском районе;14 случаев в Коростенском районе; 1 случай в Житомирском районе; 2 случая в Черняховском районе.