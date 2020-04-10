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09:20 10.04.2020

В Сенате США просят главу ВОЗ объяснить позицию по коронавирусу

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В Сенате США просят главу ВОЗ объяснить позицию по коронавирусу

Сенатор-республиканец Тодд Янг в письме директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Адханому Гебрейесусу призвал его ответить на вопросы о том, как эта организация решала связанные с пандемией коронавируса вопросы, написала в четверг газета Politico.

"Систематическое нежелание китайского руководства, подтвержденное нашими разведслужбами, сообщить точное количество случаев (заражения - ИФ) причиняет ущерб нашим знаниям о COVID-19", - написал сенатор-республиканец из Индианы.

"Вместо того, чтобы публично и решительно бороться с этим, ВОЗ помогала (КНР скрывать данные - ИФ)", - считает он.

В связи с этим Янг призвал главу ВОЗ выступить перед подкомитетом по международному сотрудничеству Сената и объяснить, как в ВОЗ решают вопросы, связанные с коронавирусом. Он считает, что директор ВОЗ должен согласиться ответить на вопросы, поскольку США являются страной, которая делает самые большие взносы в бюджет организации.

Ранее президент США Дональд Трамп и глава Госдепа Майк Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время кризиса вокруг коронавируса COVID-19.

"ВОЗ не смогла сделать то, что от нее все ожидали", - сказал Помпео на брифинге в Белом доме. При этом он заявил, что согласен с позицией Трампа, предложившего подумать, в каком объеме в дальнейшем следует финансировать эту организацию. Вместе с тем, госсекретарь подчеркнул, что сейчас не время для того, чтобы думать о смене руководителя ВОЗ.

В свою очередь Трамп сообщил на этом же брифинге, что в прошлом году США выплатили ВОЗ $452 млн, тогда как Китай - только $42 млн. Днем ранее он назвал эту организацию прокитайской.

Трамп повторил, что будет думать насчет дальнейшего финансирования ВОЗ. "Мы рассмотрим этот вопрос и решим, что нужно делать... в ВОЗ совершили много ошибок", - заявил президент США.

Теги: #сша #воз #коронавирус
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