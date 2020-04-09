Украина будет настаивать на нынешней структуре ТКГ и не ищет прямого диалога с т. н. "ДНР/ЛНР" - Кулеба

Украина будет настаивать на нынешней структуре Трехсторонней контактной группы, состоящей из России, Украины и ОБСЕ и не ищет прямого диалога с так называемыми "ДНР/ЛНР", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Во-первых, как я сказал, Украина будет настаивать на нынешней структуре Трехсторонней контактной группы, и эта ТКГ состоит из трех актеров: Россия, Украина, ОБСЕ. Все остальное - это предмет для внутреннего структурирования в середине контактной группы. Но мы не ищем прямого диалога с Донецком и Луганском. Но мы должны взаимодействовать с ними и говорить с ними только об определенном наборе тем, чтобы имплементировать определенные пункты Минских соглашений", - сказал он на онлайн-дискуссии "Меняется ли переговорная позиция Украины?", организованной Atlantic Council в четверг.

Кулеба отметил, что идея консультативного совета в рамках ТКГ состоит в том, что Украина не будет взаимодействовать с представителями так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", но "мы заставляем наши общества говорить и взаимодействовать друг с другом".

"Я никогда не соглашусь, как министр, на прямой диалог между украинскими должностными лицами и так называемыми "представителями Донецка и Луганска". Все остальное - это пространство для искусства дипломатии. Но существуют определенные красные линии, которые я не перейду, как министр иностранных дел или гражданин Украины. И это одна из них", - подчеркнул министр.