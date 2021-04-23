Политика

13:46 23.04.2021

Предложение Москвы Киеву вести переговоры с "ЛНР/ДНР" является попыткой их легализации, считают в "Голосе"

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Предложение Москвы Киеву вести переговоры с "ЛНР/ДНР" является попыткой их легализации, считают в "Голосе"

Предлагая вести переговоры напрямую с лидерами так называемых ЛНР/ДНР, президент Российской Федерации Владимир Путин пытается понизить статус Украины, как переговорщика, и легализовать самопровозглашенные республики, считает заместитель председателя фракции "Голос" Роман Костенко.

"Риторика Российской Федерации с 2014 года неизменна. Ее постоянные попытки посадить Украину за стол переговоров с так называемыми ЛНР/ДНР - это стремление их легализовать, чтобы потом изнутри еще больше влиять на политику Украины, но уже не военным путем, а политическим или комбинированным – и военным, и политическим", - сказал Костенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По мнению народного депутата, президент Украины Владимир Зеленский, предложив Путину встретиться, "сам себя загнал в глухой угол".

"А Российская Федерация это перекрутила по своему - "Хочешь встречаться, пожалуйста, езжай на оккупированную территорию, встречайся, только не с нами, а с представителями самопровозглашенных республик". По моему мнению, они таким образом понизили вообще нашу статусность", - подчеркнул Костенко.

Говоря о предложении Путина Зеленскому обсудить двусторонние переговоры в Москве, Костенко отметил, что встречаться на территории страны-агрессора нельзя и выразил уверенность, что этого не произойдет.

"Конечно, мы никогда туда не поедем. Это страна-агрессор. Мы должны встречаться на третьей территории.... Есть формат Нормандский, в котором они не хотят в последнее время участвовать", - подчеркнул замглавы фракции.

По словам Костенко, вопрос о налаживании двусторонних отношений с РФ можно будет ставить только после того, "когда они (россияне - ИФ) закончат войну, когда они отдадут Крым и когда они будут нам возмещать все убытки, которые мы потерпели из-за их агрессии".

Как сообщалось, Путин высказал готовность обсуждать с президентом Украины двусторонние отношения в Москве, а для решения проблем Донбасса предложил ему встретиться с самопровозглашенными главами ОРДЛО.

Ранее Зеленский предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Теги: #рф #переговоры #днр_лнр
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