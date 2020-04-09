В Житомирской области подтверждено 10 новых случаев COVID-19 - ОГА

В Житомирской области сегодня, 9 апреля, путем лабораторного исследования COVID-19 обнаружили еще у 10 жителей области, сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации (ОГА).

"Пять женщин и пять мужчин в возрасте от 30 и до 80 лет в Житомирской области заболели коронавирусной инфекцией. В регионе уже 41 подтвержденный случай этого заболевания", - говорится в сообщении.

Так, коронавирус обнаружили у десяти жителей города Бердичева, Малина и Коростеня.