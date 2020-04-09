Порошенко обсудил с главой фармацевтической компании "Ля Рош" противодействие коронавирусу в Украине

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обсудил по телефону с главой фармацевтической компании "Ля Рош" Северином Шваном вопросы противодействия коронавируса в Украине.

"Стороны обсудили возможности получения комплектов тестов для диагностирования заболевания коронавирусом, передовых медикаментов, прежде всего для особо тяжелых случаев, и средств для украинских больниц, необходимых для успешного противодействию вирусу", - сообщает пресс-служба партии "Евросолидарность".

Порошенко проинформировал о мерах, принимаемых в Украине для борьбы с эпидемией.

Так, стороны договорились о поддержке дальнейших контактов и соответствующую координацию.