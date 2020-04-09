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19:49 09.04.2020

В мире продолжают фиксировать рост числа инфицированных COVID-19

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В мире продолжают фиксировать рост числа инфицированных COVID-19

США, Испания и Италия продолжают лидировать по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, свидетельствуют данные, распространенные в четверг университетом Джонса Хопкинса.

В США на данный момент диагностировано 432438 случаев заражения, более 14,8 тыс. пациентов скончались, выздоровели - более 24,1 тыс. Наиболее сложной в США продолжает оставаться обстановка в штате Нью-Йорк, где зарегистрировано наибольшее количество летальных исходов - около 5 тыс.

В Испании за минувшие 24 часа выявлено более 5,7 тыс. заразившихся пациентов, общее количество подтвержденных случаев инфицирования в этой стране составляет 152446, 15,2 тыс. пациентов скончались, в то время как выздоровели больше 52 тыс. На этом фоне власти страны обсуждают возможность продления чрезвычайных мер, принятых для сдерживания распространения инфекции.

В Италии, где диагностировано почти 95,2 тыс. случаев заражения, самая сложная ситуация продолжает складываться в Ломбардии. За последние сутки диагноз в стране подтвержден у 1195 пациентов.

В Германии в течение этой недели распространение вируса идет волнообразно - на смену некоторому спаду в начале недели к четвергу вновь фиксируется рост. Во вторник глава института Роберта Коха Лотар Вилер заявлял, что ученые фиксируют некоторый спад кривой заражения коронавирусом в ФРГ, при этом он отметил, что говорить о тенденции пока рано. Во вторник рост заражений за сутки составил 3834 человека, в то время как четвергу он составил 4974 пациента.

В Иране, который остается еще одной эпидемиологически неблагоприятной страной - сейчас она занимает седьмое место в списке университета Джонса Хопкинса, ситуация, по данным местных СМИ, несколько стабилизировалась. Там постепенно снижается как прирост заразившихся COVID-19, так и случаев летального исхода. Если накануне прирост выявленных случаев составил 2274, еще 136 человек с коронавирусом скончались, то в четверг заражение диагностировано у 2089 пациентов, при этом скончались 133 человека.

Между тем, в четверг в Нидерландах сообщили о выздоровлении самой пожилой женщины в мире, 107-летней Корнелии Рас, которая заразилась коронавирусом в середине марта, но в понедельник была выписана полностью выздоровевшей.

В Великобритании разгорелись споры о терминологии применительно к действиям заболевшего пациента. Ряд критиков указывают, что вместо словосочетания "борьба с коронавирусом" следовало бы употреблять слово "противостояние". Критические высказывания начали звучать после того, как глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал заболевшего коронавирусом премьер-министра страны Бориса Джонсона "борцом с вирусом".

О "борьбе с вирусом" говорит и сам премьер. Однако, как отмечает Би-би-си, Джонсон, состояние которого демонстрирует положительную динамику, в основном использует этот термин не как призыв к заразившимся "стойко выстоять" перед болезнью, а как призыв сделать все, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в целом.

Теги: #коронавирус #ситуация #мир
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