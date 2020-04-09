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19:14 09.04.2020

Минимум 100 медиков в Италии скончались после заражения коронавирусом

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Минимум 100 медиков в Италии скончались после заражения коронавирусом

По меньшей мере, 100 итальянских врачей, контактировавших с пациентами с коронавирусом, скончались после заражения, сообщают местные СМИ в четверг со ссылкой на итальянскую ассоциацию медиков.

При этом 80 из них работали на севере Италии, ставшем эпицентром таких заражений в Европе.

В целом, более чем у 13,5 тыс. сотрудников в сфере здравоохранения в Италии выявлено заражение коронавирусом.

По данным сайта Worldometer, который собирает статистику по коронавирусу в режиме реального времени, в Италии выявлено свыше 139 тыс. зараженных коронавирусом, свыше 17,6 тыс. скончались, выздоровели 26,4 тыс. человек.

Теги: #медики #италия #смерть
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