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18:07 09.04.2020

За сутки Киеве произошло 44 пожара, в области – 123, из них 120 возгораний травы, 3 - торфяников

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За сутки Киеве произошло 44 пожара, в области – 123, из них 120 возгораний травы, 3 - торфяников

За минувшие сутки в Киеве и Киевской области произошло 167 пожаров, сообщает Киевская облгосадминистрация в четверг со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты.

"В Киеве за последние сутки зафиксировано 44 пожара, во время которых не погиб и не травмировался ни один человек. В экосистемах области за последние сутки зафиксированы: пожары торфяников… пожары травяного настила в 120 очагах на площади 196,2 га", - говорится в сообщении.

В обладминистрации уточнили, что пожары торфяников были зафиксированы в трех местах – у с.Светильное Броварского района на площади 0,7 га, у с.Пилиповичи Бородянского района на площади 0,9 га и у с.Демидов Вышгородского района на площади 1,75 га.

В Киеве за период с 23 марта по 8 апреля пожарные столичного управления ГСЧС 164 раз выезжали на тушение пожаров в экосистемах города, их общая площадь составила 63,05 га. "Причиной возгорания в большинстве случаев является человеческий фактор: есть случаи поджогов мусора, травяного настила и листьев", - говорится в сообщении.

Теги: #киевская_область #пожары #гсчс
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