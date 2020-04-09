События

15:03 09.04.2020

В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 19 тыс.

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Число заразившихся коронавирусом на территории Канады выросло до 19,2 тыс., 435 человек умерли с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны.

В провинции Квебек, наиболее пострадавшей от пандемии, зафиксировано более 10 тыс. случаев заражения, в соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава, - 5,2 тыс. В расположенной на западе Канады провинции Британская Колумбия - более 1,3 тыс.

При этом в провинции Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране - 175 и 174 соответственно.

Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Канаде, население которой составляет 37,6 млн человек, начался в конце прошлого месяца. По состоянию на 22 марта в стране было выявлено около 1,4 тыс. инфицированных COVID-19.

Единственная административная единица Канады, где по-прежнему не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, является северная и наименее населенная территория Нунавут.

Теги: #коронавирус #канада
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