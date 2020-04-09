События

11:45 09.04.2020

Число голодающих в мире может вырасти вдвое из-за COVID-19 - до 1,6 млрд человек, предупреждают продовольственные компании

3 мин читать
Число голодающих в мире может вырасти вдвое из-за COVID-19 - до 1,6 млрд человек, предупреждают продовольственные компании

Мировые поставки продовольствия будут подорваны пандемией коронавируса COVID-19, и если правительства различных стран не примут надлежащих мер, то число голодающих в мире может возрасти в два раза - до 1,6 млрд человек, сообщает издание The Guardian со ссылкой на письмо крупнейших продовольственных компаний в адрес G7 и G20.

"Не будет сложно представить себе сценарии, при которых число людей, ежедневно страдающих от голода (а их число уже превышает 800 млн), удвоится за последующие месяцы, с огромным риском увеличения масштабов недоедания и задержки роста детей", - говорится в письме Unilever, Nestle и PepsiCo, под которым также подписались Фонд ООН, фермерские ассоциации, ученые и ряд НПО.

"Растет риск серьезных перебоев с поставками продовольствия на ближайшие месяцы, особенно для малообеспеченных стран-импортеров продовольствия, многие из которых находятся в Субсахарской Африке", - предупредили составители письма.

В ответ на эту угрозу авторы письма призывают правительства стран "предпринять неотложные координированные действия, чтобы не дать превратиться пандемии COVID-19 в глобальный продовольственный и гуманитарный кризис".

В частности, в письме содержится призыв обеспечить свободу торговли сельскохозяйственными товарами и не закрывать порты и границы для этой продукции, а также призыв к крупным странам-экспортерам подобных товаров гарантировать продолжение полноценных поставок на международные рынки.

Кроме этого, указывается на необходимость инвестировать в локальное производство продовольствия, в обучение фермеров и прочих работников пищевой промышленности; также нужно создавать системы финансовой защиты, составлять программы адресной продовольственной помощи при участии правительств, частного сектора и благотворительных организаций. Составители письма также призвали оказать развивающимся странам немедленную финансовую поддержку, которая не должна сводиться лишь к облегчению их долгового бремени.

Помимо этого, считают авторы послания, правительства, реагирующие на нынешний кризис, должны придать большей устойчивости системам сельскохозяйственного производства.

"Нынешняя продовольственная система хрупка из-за хронически недостаточного инвестирования, перерасхода ресурсов и частично ошибочного выделения средств на сумму в $700 млрд в рамках ежегодных мер поддержки (сельскохозяйственной отрасли - ИФ)", - утверждается в письме.

По мнению его подписантов, подобные реформы потребуют новых инвестиций, изменения схем субсидирования сельского хозяйства, рекультивации сельскохозяйственных земель, внимания на производстве питательной и доступной еды и на сокращении объемов пищевых отходов. Также придется создавать региональные сети снабжения продовольствием, вкладываться в новые технологии, поддерживать местное здравоохранение и уровень доходов, причем авторы уверены, что богатые страны должны помочь бедным для достижения этих целей.

The Guardian отмечает, что компании, подписавшие это письмо, также уже вносят вклад в борьбу с кризисом. В частности, компания Nestle сотрудничает с Международным Красным Крестом, жертвуя продовольствие, лечебное питание и бутилированную воду, а также направила 8,2 млн фунтов стерлингов наиболее нуждающимся странам.

Ранее в апреле главы сразу нескольких международных организаций предупредили, что ситуация вокруг коронавируса COVID-19 грозит перебоями с поставками продовольствия в мире, если правительства разных стран не смогут предпринять правильные действия. С такими предупреждениями выступили глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу и глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй.

Западные СМИ уточняли, что в данный момент стала ясной зависимость сельскохозяйственного производства в некоторых странах от притока иностранной рабочей силы. Так, выращивание многих культур в США оказалось под угрозой из-за нехватки сезонных рабочих из Мексики, приезжающих на заработки в США. Аналогичные явления наблюдаются в Западной Европе, которая полагается на рабочих из Северной Африки и стран Восточной Европы, поясняли СМИ.

Теги: #коронавирус #голод
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:38 09.04.2020
Антикризисный штаб в Одесской области собрал 115 млн грн на борьбу с коронавирусом

Антикризисный штаб в Одесской области собрал 115 млн грн на борьбу с коронавирусом

12:37 09.04.2020
Разница в данных о количестве больных COVID-19 столичных властей и Минздрава возникает из-за разного алгоритм подсчета подтвержденных случаев - Кличко

Разница в данных о количестве больных COVID-19 столичных властей и Минздрава возникает из-за разного алгоритм подсчета подтвержденных случаев - Кличко

12:27 09.04.2020
В Киеве правоохранители составили уже более 600 админпротоколов на нарушителей ограничительных мероприятий – Кличко

В Киеве правоохранители составили уже более 600 админпротоколов на нарушителей ограничительных мероприятий – Кличко

12:25 09.04.2020
В Киеве коронавирус подтвержден еще у 41 человека, в том числе 26 – в Киево-Печерской Лавре - Кличко

В Киеве коронавирус подтвержден еще у 41 человека, в том числе 26 – в Киево-Печерской Лавре - Кличко

12:04 09.04.2020
Показатель смертности в Украине повышается в среднем на 10% на начало каждого месяца - экс-министр Кабмина

Показатель смертности в Украине повышается в среднем на 10% на начало каждого месяца - экс-министр Кабмина

12:03 09.04.2020
Многие страны ужесточают ограничения на период празднования католической Пасхи

Многие страны ужесточают ограничения на период празднования католической Пасхи

12:02 09.04.2020
Президенту и руководству его Офиса сделали тестирование на коронавирус после выявления инфекции у депутата Шахова – замглавы ОП

Президенту и руководству его Офиса сделали тестирование на коронавирус после выявления инфекции у депутата Шахова – замглавы ОП

11:34 09.04.2020
Минцифры на основе данных мобильных операторов создало карту нарушений самоизоляции для Минздрава и СНБО

Минцифры на основе данных мобильных операторов создало карту нарушений самоизоляции для Минздрава и СНБО

11:32 09.04.2020
Президент МАУ ожидает падения авиарынка на 30-40% вследствие пандемии коронавируса

Президент МАУ ожидает падения авиарынка на 30-40% вследствие пандемии коронавируса

11:30 09.04.2020
Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заболел COVID-19

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заболел COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве коронавирус подтвержден еще у 41 человека, в том числе 26 – в Киево-Печерской Лавре - Кличко

Участники созванного РФ заседания Совбеза ООН по началу суда по МН17 выразили полную поддержку процессу, который слушается в Гааге – МИД Украины

Президенту и руководству его Офиса сделали тестирование на коронавирус после выявления инфекции у депутата Шахова – замглавы ОП

ТКГ достигла принципиальных договоренностей об обмене удерживаемых в ближайшее время, для определения новых участков разведения сил нужны дальнейшие усилия – Грау

"Интерфакс-Украина" объявляет о начале публикации авторских колонок

ПОСЛЕДНЕЕ

В период ограничительных мер в Киеве не будут отключать горячую воду для гидравлических испытаний - Кличко

Участники созванного РФ заседания Совбеза ООН по началу суда по МН17 выразили полную поддержку процессу, который слушается в Гааге – МИД Украины

ТКГ достигла принципиальных договоренностей об обмене удерживаемых в ближайшее время, для определения новых участков разведения сил нужны дальнейшие усилия – Грау

Число случаев COVID-19 в России перевалило за 10 тыс. - оперштаб

"Интерфакс-Украина" объявляет о начале публикации авторских колонок

Источником большинства заражений коронавирусом в Нью-Йорке стали прибывшие из Европы - эксперты

Гостаможня фиксирует рост очередей на украинско-польской границе

Дефицит осадков в Украине стал одной из причин большого количества пожаров по стране - Кульбида

Полиция эвакуировала самоселов из Зоны отчуждения ЧАЭС

За сутки среди военнослужащих ВСУ не зафиксированы новые случаи COVID-19 - командование Медсил

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА