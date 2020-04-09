За сутки среди военнослужащих ВСУ не зафиксированы новые случаи COVID-19 - командование Медсил

По состоянию на 07:00 9 апреля новых случаев заболевания COVID-19 среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ) не обнаружено, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"На 07:00 9 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный", - указывается в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 131 человек. В ближайшие трое суток изоляция завершится у 28 военнослужащих.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", - подчеркивают в Медсилах ВСУ.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине подтверждены 1892 случая COVID-19. Из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.