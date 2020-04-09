39 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее
Новые 39 случаев заражения COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в Южной Корее, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).
Таким образом общее число заболевших в стране составляет 10 тыс.423 человека.
Четыре пациента с диагнозом COVID-19 скончались. Всего за время эпидемии погибли 204 человека.
При этом 197 пациентов за последние сутки выписаны из больниц. Общее число выздоровевших в стране достигло 6 тыс. 973.