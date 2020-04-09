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05:27 09.04.2020

39 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

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39 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

Новые 39 случаев заражения COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в Южной Корее, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Таким образом общее число заболевших в стране составляет 10 тыс.423 человека.

Четыре пациента с диагнозом COVID-19 скончались. Всего за время эпидемии погибли 204 человека.

При этом 197 пациентов за последние сутки выписаны из больниц. Общее число выздоровевших в стране достигло 6 тыс. 973.

Теги: #южкорея #коронавирус #зараженные
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