39 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

Новые 39 случаев заражения COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в Южной Корее, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Таким образом общее число заболевших в стране составляет 10 тыс.423 человека.

Четыре пациента с диагнозом COVID-19 скончались. Всего за время эпидемии погибли 204 человека.

При этом 197 пациентов за последние сутки выписаны из больниц. Общее число выздоровевших в стране достигло 6 тыс. 973.