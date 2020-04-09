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00:16 09.04.2020

Почти половина американцев довольны работой Трампа - опрос

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Почти половина американцев довольны работой Трампа - опрос

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос за последние несколько месяцев, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса телеканала CNBC.

Согласно этим результатам, в настоящее время деятельность Трампа одобряют 46% жителей США. Этот показатель на шесть процентных пунктов выше, чем в декабре.

При этом, 43% граждан США, напротив, не поддерживают американского лидера. Однако, как отмечает телеканал, впервые за три года количество жителей США, одобряющих деятельность Трампа, выше, чем тех, кто не поддерживает.

Оставшиеся 11% не определились с мнением относительно деятельности Трампа.

Опрос проводился 3-6 апреля, в нем приняли участие 800 человек в США.

Теги: #президент #сша #рейтинг
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