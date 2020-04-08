87 жителей Днепропетровщины проверили на коронавирус - ОГА

В Днепропетровской области проверили еще 87 человек с подозрениями на коронавирус, все результаты ПЦР-исследований отрицательные, сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

«Сегодня проверили на коронавирус еще 87 жителей области. Это жители Новомосковска, Кривого Рога, Днепра, Каменского и Павлограда. К счастью, ни одного случая COVID-19 не выявили. Сейчас в процессе лабораторной проверки еще 94 образца» - сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Всего Днепропетровской области зафиксирован 41 случай заболеваний коронавирусом. Четыре человека выздоровели.