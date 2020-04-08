На Пасху служба в храмах будет проходить без прихожан, освящать пасхальные корзины будут на улице

Богослужения во всех храмах Украины всех без исключения конфессий в ближайшее время, в том числе в дни христианской Пасхи, иудейского Песаха и мусульманских Ночи Бараат и начала месяца Рамадан, будут проводиться только с участием священнослужителей и обеспечивающих онлайн-трансляцию лиц. Прихожане смогут посещать храмы индивидуально по одному-два человека, когда богослужения там проходить не будут.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" советник главы Министерства внутренних дел Украины Юрий Тандит, к такому соглашению пришли представители МВД и Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в ходе очередной онлайн-встречи, посвященной формату проведения богослужений во время праздников.

"После оживленного обсуждения пришли к такому соглашению: служба в храмах будут проводиться, однако, без верующих - для них. Трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, технически обслуживающие богослужение и обеспечивающие онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя", - сообщил Тандит.

Прихожанам, по его словам, разрешается посещать Храм в индивидуальном порядке в отсутствие проведения богослужений. "Но в таком случае количество лиц, которые одновременно находятся вместе не должна быть больше двух в больших Храмах и одной в Храмах меньшего размера, не считая священнослужителей. Все присутствующие обязаны носить маски, а извне не должно быть очередей", - сказал он.

По словам советника главы МВД, будет существовать несколько возможностей проведения обряда освящения пасхальных куличей и корзин. В городах священнослужители будут приглашаться в пекарни, на заводы или в магазины, где будут освящать куличи, и все желающие смогут купить их уже освященными. В сельской местности верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятит их. "Таким образом, удастся минимизировать количество контактов между людьми", - отметил Тандит.

Советник главы МВД сообщил, что в случае попыток верующих посещать Церковь, полицейские патрули "будут толерантно и взвешенно разъяснять необходимость выполнения этих правил". "При поддержке духовенства, к которому мы обращаемся с просьбой объяснять своим прихожанам важность и необходимость соблюдения утвержденного алгоритма, мы уверены, что случаев неповиновения требованиям постановления будет значительно меньше", - отметил он.

Также была достигнута договоренность, что представители всех религиозных организаций подадут списки людей, которые задействованы в проведении богослужений, для их беспрепятственного передвижения.

Относительно волонтерской деятельности Церквей, особое внимание в ходе совещания было уделено вопросу опеки над бездомными. Была достигнута договоренность, что руководители религиозных учреждений подадут МВД списки ответственных за это лиц и мест проведения соответствующих мероприятий.

"Чрезвычайная ситуация, в которой наше государство будет переживать в этом году пасхальные праздники, призывает всех нас к единству и любви друг к другу. Пусть эти тяжелые времена станут вдохновением для каждого из нас стать открытыми на нужды слабых и заставят переосмыслить наши ценности", - резюмировал Тандит.

Как сообщалось, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций в среду сообщил, что направил премьер-министру Украины и МВД предложения, направленные на обеспечение конституционного права на свободу вероисповедания во время карантина в Украине, и предложил установить определенный порядок организации богослужений на время карантина. Религиозные деятели пояснили, что постановлением Кабинета министров № 211 запрещено проведение всех массовых мероприятий, в том числе религиозных.

Кроме того, совет церквей обратил внимание правительства на необходимость продолжения распространения бесплатной еды и продуктов среди людей без определенного места жительства (в публичных местах) и путем адресной помощи одиноким и малообеспеченным лицам.