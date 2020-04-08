Украина инициировала переговоры в режиме 24/7 в рамках заседаний ТКГ – источник

Украина инициировала переговоры в режиме 24/7 в рамках заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ), чтобы не откладывать принятие решений до следующих заседаний, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в переговорной группе.

"На заседании ТКГ сегодня (8 апреля – ИФ) рассматривают два вопроса: новые участки разведения сил и детали обмена. Украинская сторона подчеркнула, что, как и ранее, не видит возможности для повышения субъектности и статуса в переговорных группах представителей ОРДЛО, на чем настаивает российская сторона и что является препятствием для более результативных переговоров", - отметил собеседник агентства.

Украина также предложила новый формат переговоров с усилением роли ОБСЕ, которая должна будет помочь разобраться с несогласованностями между Украиной и Россией, по которым они не могут найти решение.

По словам источника, украинская сторона "хочет усовершенствовать регламент проведения заседаний".