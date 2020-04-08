В Черновцах умерла 66-летняя пациентка с подозрением на коронавирус

В Черновицкой городской больницы №1 умерла 66-летняя пациентка с подозрением на COVID-19, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).

"Женщину госпитализировали в медицинское учреждение 6 апреля. 7 апреля ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Больная имела сопутствующую патологию - гипертоническую болезнь. Выражаем соболезнования родным и близким умершего", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, в Черновицкой области по состоянию на утро 8 апреля 273 случая (6 летальных) коронавируса.