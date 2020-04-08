Министры обороны Украины и Канады обсудили объединение усилий в борьбе с COVID-19

Министры обороны Украины и Канады Андрей Таран и Харджит Саджан в телефонном разговоре обсудили необходимость объединения усилия в борьбе с пандемией COVID-19.

"Министр обороны Украины Андрей Таран и я обсудили необходимость для союзников объединить усилия относительно COVID19 и отметили постоянный прогресс в укреплении украинских оборонных институций", - написал министр обороны Канады в Twitter в среду.

По его словам, он также подтвердил непоколебимую поддержку Украины, "друга и партнера" Канады.

В то же время о состоявшемся разговоре сообщило посольство Украины в Канаде, которое также поблагодарило Канаду за последовательную поддержку Украины.

"Украина благодарна Канаде за последовательную поддержку в это сложное для всего мира время. Состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана и министра национальной обороны Канады Харджита Сейджжана. Координация усилий в противодействии пандемии COVID19 является сверхважной", - говорится в сообщении посольства Украины в Канаде, опубликованном на Twitter в среду.