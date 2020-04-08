18 украинцев за границей вылечились от коронавируса

18 украинцев за границей выздоровели от коронавирусной болезни, проходят лечение 174 человека, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел в Фейсбуке.

В частности, по четыре человека выздоровели в Доминиканской Республике и в Японии, по два – в Италии и в Польше, и по одному – в Великой Британии, Северной Ирландии, Нигерии, ОАЭ, Таиланде и ФРГ.

Также сообщается, что украинские граждане лечатся в Италии (121 человек), Греции (22), Польше (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.

Кроме того, умерли пять украинцев за границей.