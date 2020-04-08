События

02:45 08.04.2020

18 украинцев за границей вылечились от коронавируса

1 мин читать
18 украинцев за границей вылечились от коронавируса

 

18 украинцев за границей выздоровели от коронавирусной болезни, проходят лечение 174 человека, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел в Фейсбуке.

В частности, по четыре человека выздоровели в Доминиканской Республике и в Японии, по два – в Италии и в Польше, и по одному – в Великой Британии, Северной Ирландии, Нигерии, ОАЭ, Таиланде и ФРГ.

Также сообщается, что украинские граждане лечатся в Италии (121 человек), Греции (22), Польше (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.

Кроме того, умерли пять украинцев за границей.

Теги: #коронавирус #украинцы #украина #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:24 08.04.2020
Таран рассказал о проведении в ВСУ ряда мероприятий по предотвращению коронавируса

Таран рассказал о проведении в ВСУ ряда мероприятий по предотвращению коронавируса

01:58 08.04.2020
В Киеве задержан офицер ВСУ за хранение наркотических веществ

В Киеве задержан офицер ВСУ за хранение наркотических веществ

01:13 08.04.2020
Еще два случая заболевания COVID-19 зафиксированы в Одесской области

Еще два случая заболевания COVID-19 зафиксированы в Одесской области

00:51 08.04.2020
На харьковском стадионе "Металлист" может быть развернут госпиталь для больных COVID-19

На харьковском стадионе "Металлист" может быть развернут госпиталь для больных COVID-19

00:40 08.04.2020
В США число жертв COVID-19 превысило 12 тыс.

В США число жертв COVID-19 превысило 12 тыс.

00:37 08.04.2020
Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени посмертно 13 военных и медалью "Защитнику Отечества" 15 военных, из которых 2 – посмертно

Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени посмертно 13 военных и медалью "Защитнику Отечества" 15 военных, из которых 2 – посмертно

00:20 08.04.2020
"Всеукраинскую школа онлайн" в первый день проекта посмотрело 3,3 млн зрителей

"Всеукраинскую школа онлайн" в первый день проекта посмотрело 3,3 млн зрителей

00:11 08.04.2020
В ближайшие дни Харьковская область получит 11 ИВЛов и лабораторное оборудование для ПЦР-диагностики

В ближайшие дни Харьковская область получит 11 ИВЛов и лабораторное оборудование для ПЦР-диагностики

00:05 08.04.2020
Из-за вспышки коронавируса в Днепропетровской области въезд и выезд из Першотравенска ограничат

Из-за вспышки коронавируса в Днепропетровской области въезд и выезд из Першотравенска ограничат

23:49 07.04.2020
Харьковские теплосети уменьшат стоимость тепла и горячей воды в платежках за март

Харьковские теплосети уменьшат стоимость тепла и горячей воды в платежках за март

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени посмертно 13 военных и медалью "Защитнику Отечества" 15 военных, из которых 2 – посмертно

Суд арестовал имущество завода "Кузня на Рыбальском"

Нардеп Скороход и ее ребенок находятся в больнице, у нее рецидив коронавируса

Китайские власти разрешили выезд из Уханя, 11 недель находившегося в изоляции из-за коронавируса

Пока не время обсуждать полноценное возобновление работы общественного транспорта – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп сообщил об испытании десяти лекарств от коронавируса

В Черновицкой области зафиксировано 25 новых случаев коронавируса

Состояние здоровья двух больных коронавирусом в Полтавской области средней тяжести

Прокуратура расследует несоблюдение в Лукьяновском СИЗО мероприятий по предотвращению распространения COVID-19

Зеленский уполномочил посла Украины в Китае подписать соглашение между Украиной и Гонконгом о передаче осужденных

Во Львовской области горит новояворовская мусорная свалка

Суд арестовал имущество завода "Кузня на Рыбальском"

Производство минеральных удобрений в Украине идет в нормальном режиме, цены на них минимальные за последние годы

Боевики во вторник обстреляли окраины Марьинки, ранена местная жительница

Нардеп Скороход и ее ребенок находятся в больнице, у нее рецидив коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА